Lanazione.it - Lucchese, qualcosa inizia a muoversi. Sindaco e giunta incontrano la squadra

Eppur si muove come diceva Galileo Galilei. E in effettiattorno ad unaabbandonata a se stessa ha cominciato a. Il primo "aiuto" concreto lo ha fornito la titolare del Mercatino del Pesce di Sant’anna che ha pagato la spese per la trasferta di Sestri Levante (pullmam e pranzo). Ma sembra che anche la successiva trasferta di Pescara (pernottamento compreso) sia stata già garantita da un’altra azienda. Il secondo "passo" lo ha fatto l’interadel comune di Lucca, con ilPardini in testa, che ieri pomeriggio si è presentata a Saltocchio ed ha incontrato tutto il gruppo. In sostanza i giocatori, con l’allenatore Gorgone in testa, hanno fatto presente al primo cittadino la grave situazione venutasi a creare dopo i mancati pagamenti del 16 febbraio scorso, con tanti ragazzi che non sanno materialmente come andare avanti.