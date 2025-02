Lanazione.it - Lucca in Maschera: il carro della Pantera sfila nel centro storico

"Un’opera inedita, pensata e realizzata su misura per la città".insi arricchisce quest’anno di un’installazione in movimento mai vista prima: il, una scultura su ruote che sfilerà domenica tra le vie del. Ne abbiamo parlato con Luca Bertozzi, autore dele maestro carrista di prima categoria. "Ilnasce da un’idea del Comune di, che ha voluto portare inta un’opera inedita e simbolica per la città", racconta Bertozzi. La collaborazione con Bertozzi e il Carnevale di Viareggio non è nuova: lo scorso anno in occasioneseconda edizione diinsono stati esposti la Tigre sotto il loggiato di Palazzo Pretorio e i Rolling Stones in Piazza Grande. "Quest’anno facciamo un passo in più, con una scultura in movimento, creata appositamente per la città".