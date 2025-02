Lanazione.it - Lucca in Maschera: il Carnevale si prepara a un'edizione spettacolare

Leggi su Lanazione.it

La città è già immersa nell’atmosfera festosa della terzadiin. Le installazioni sparse per il centro storico anticipano un evento che, anno dopo anno, sta diventando un appuntamento sempre più significativo. Ne parliamo con l’assessore Remo Santini, che della manifestazioneinè il vero ‘deus ex machina“. "Il nostro scopo è quello di coinvolgere l’intera città, non solo alcune zone. Grazie alle installazioni, al corteo e agli eventi, vogliamo che ogni angolo disi senta partecipe della festa. Da piazza Anfiteatro al Caffè delle Mura, tutto il centro storico sarà protagonista. Anche quest’anno abbiamo voluto rafforzare il legame con ildi Viareggio, portando in città alcuni elementi dei suoi celebri carri. È un connubio inedito quello che unisce Viareggio a, che rende unico il nostro, un evento che puoi vivere solo nel cuore della nostra città".