Lanazione.it - Lucca in Maschera 2025: Concerto di Ivana Spagna e Festa in Piazza Anfiteatro

L’atmosfera carnevalesca è pronta a esplodere nel cuore di, trasformando il centro storico in un palcoscenico a cielo aperto per una delle serate più attese delin. Domani sera, sabato, l’Allegra Baccanata animerà la città con un programma ricco di musica e spettacolo, culminando neldiin. Un evento che promette di unire generazioni diverse in una grande celebrazione tra passato e presente. La serata si aprirà alle 21 con la Total Black Band, che scalderà il pubblico con la sua energia e un repertorio capace di attraversare generi e decenni. Un’anticipazione perfetta per il grande momento della serata: alle 22 salirà sul palco, icona pop che ha segnato la musica italiana e internazionale. Con il suo inconfondibile timbro vocale, la cantante farà rivivere al pubblico tutti i grandi successi che l’hanno resa celebre nella sua pluriennale carriera da "Easy Lady" a "Call Me", fino a brani più recenti e alla sua emozionante interpretazione de "Il cerchio della vita".