Calciomercato.it - Lucca di rigore tra polemiche e discussioni: Udinese corsara a Lecce

Leggi su Calciomercato.it

Il penalty del numero 17 decide la sfida del Via del Mare: bianconeri vincitori contro i giallorossi nell’anticipo della 26esima giornataUnsegnato in mezzo alledecide l’anticipo della 26esima giornata di Serie A giocato al Via del Mare tra0-1, decidesu(LaPresse) – Calciomercato.itIl nome sul tabellino dei marcatori è quello di Lorenzo, che ha “scippato” il penalty a Thauvin, rigorista designato con minuti che hanno avuto dell’incredibile. Una vittoria importante per i bianconeriMarcatori:32?CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 56; Inter 54; Atalanta 51; Juventus 46, Lazio 46, Fiorentina 42; Milan* e Bologna* 41; Roma 37;** 36; Genoa 30; Torino 28; Como, Cagliari e** 25; Verona 23; Empoli 21; Parma 20; Venezia 16; Monza 14*una partita in meno**una partita in piùL'articoloditraproviene da CalcioMercato.