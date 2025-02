Lettera43.it - Lucarelli: «Santanchè ha regalato a Pascale due borse Hermès false»

Danielanel 2014 regalò a Francescadue, per la precisione una Birkin e una Kelly dal valore (supposto) di 18 mila euro: l’ex di Silvio Berlusconi ha poi scoperto che si trattava di merce contraffatta solo un paio di anni fa, quando per chiedere la riparazione di una cerniera si è recata nella boutique di via Monte Napoleone a Milano: lenon avevano infatti i codici identificativi tipici dei loro prodotti originali. Lo racconta Selvaggiain un articolo sul Fatto Quotidiano.Daniela(Getty Images).si sarebbe lamentata più per la figuraccia in boutique che per aver ricevuto in regalonel pezzo aggiunge che quando accaduto ha creato una spaccatura tra. La prima, in particolare, si sarebbe lamentata più per la figuraccia rimediata in boutique che per il fatto di aver ricevuto in regalo