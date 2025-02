361magazine.com - Luca Calvani, quando si dichiarò al compagno sui social: la dedica bellissima

Leggi su 361magazine.com

suiha rivelato i suoi sentimenti per il, l’imprenditore Alessandro FranchiniUna relazione che dura da sei anni circa e vissuta sino al post in grandissima riservatezza.ha partecipato di recente al Grande Fratello, dove è stato molto apprezzato per la sua grandissima educazione e per il rispetto che ha dimostrato verso i coinquilini.ha una figlia e ha vissuto una relazione importante con una donna. Poi a 50 anni ha conosciuto Alessandro, suo socio in affari, ed è nata una storia d’amore portata alla luce solo dopo il matrimonio di Alberto Matano e Riccardo Mannino. Era il 30 giugnodecise di fare il suo coming out pubblicando uno scatto col il suondogli parole intense e bellissime: «Il tempo si ferma e vedo solo luce.