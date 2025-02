Superguidatv.it - Love, Reason, Get Even, replica puntata in streaming 21 febbraio 2025 | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 21– con la soap turca, Get. Nellaodierna Ekrem deve giustificare la scoperta di Elif di una lettera d’amore per Gaye, che in realtà lui ha solo scritto al posto di Erem, troppo timido per farlo. Erem riesce a convincere Elif dell’innocenza di Ekrem e chiede all’amico di portare lui stesso la lettera sulla scrivania di Gaye. Ed Ekrem accetta. Ecco ilcon il settantatreesimo episodio.