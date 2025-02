361magazine.com - Louise Turner è il nuovo naso di Caron: una nuova era olfattiva per la Maison

La celebre parfumeuse porta il suo tocco creativo nella storica casa di Haute Parfumerie, tra audacia, fiori e innovazionesi prepara a scrivere uncapitolo della sua storia profumata. Ladi Haute Parfumerie, distribuita in Italia da Olfattorio, ha annunciato la collaborazione con, maître parfumeur di fama internazionale, che guiderà la creazionedel brand. Un incontro che promette di fondere heritage e modernità, nel segno di una visione audace e raffinata.Ispirata dalla natura e dai suoi ricordi d’infanzia nei giardini del Kent,è nota per il suo approccio emozionale alla profumeria. “Le fragranze devono raccontare storie, avvolgere la pelle e toccare chi le indossa” – spiega la parfumeuse, celebre per la sua capacità di combinare delicatezza floreale e audacia creativa.