Louis Buffon in Nazionale ma non con Italia | convocato dalla Repubblica Ceca

(Adnkronos) – Prima la chiamata in prima squadra, poi quella in, ma non con l’. Sono stati giorni speciali perThomas, figlio di Gigi e giovane attaccante del Pisa. Ad appena 17 anni,è stato chiamato per la prima volta lo scorso weekend da Filippo Inzaghi in occasione della trasferta di Cesena, ma senza riuscire a trovare il suo esordio in Serie B. Oggi peròpuò festeggiare un altro traguardo.è infatti statoper uno stage insieme allamaggiore. Il giovane attaccante ha infatti il doppio passaporto grazie alla madre, Alena Seredova, ed è quindi convocabileselezione. La dinastia deicon la maglia dell’, almeno per il momento, sembra quindi destinata a interrompersi.in, ma non conseriea24.