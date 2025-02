Spazionapoli.it - Lotta scudetto, l’Inter avvisa il Napoli: il messaggio è ufficiale

Notizie calcio– In casa azzurra è arrivato in queste ore undalla stessa Inter.Dopo aver pareggiato contro la Lazio, ilè atteso da un’altra trasferta molto insidiosa. I partenopei, infatti, sono attesi dalla sfida di domenica delle 12.30 contro il Como.La squadra comasca, di fatto, è tra quelle più in forma di questo momento, come dimostra anche il successo di domenica scorsa a Firenze. Tuttavia, prima della gara contro il Como, ilha ‘ricevuto’ undal, Zanetti: “o Champions? Non possiamo fare una scelta”Javier Zanetti, dopo il sorteggio di Champions che ha regalato i nerazzurri il Feyenoord, ha infatti rilasciato queste parole ai microfoni ufficiali di ‘Sky Sport’:“Andare avanti in tutte le competizioni? Non possiamo fare una scelta.