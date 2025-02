Ilrestodelcarlino.it - Loretto si arrende ancora in casa

0 RUBICONE 3 Parziali: 21-25, 17-25, 23-25 NOVA VOLLEY : Marchetti, 1 Martusciello, Vecchietti 7, Zazzarini (L2), Campana, Torregiani 13, Alessandrini 6, Ujkaj 3, Sassi 5, Dignani (L), Papa, Nobili 8. All. Iurisci. SAB GROUP RUBICONE: Gherardi 1, Bonatesta 13, Sacchetti (L), Graziani 1, Zammarchi 1, Mazzotti 23, Bellomo 6, Massaro, Rocchi, Procelli 5, Nori 3, Farina, Marazzi. All. Mascetti Arbitri: Forte e Vangone Due partite ine due sconfitte per Loreto. La Nova deve inchinarsi per la seconda domenica consecutiva. Dopo San Marino a passare al Palaserenelli è Rubicone. Ottima la prestazione degli ospiti che, come all’andata, si impongono 3-0. Meglio Rubicone a muro (10-8) e al servizio con 7 aces a 5. Pesano gli errori in attacco nei locali. Top scorer l’opposto ospite Mazzotti con 23 punti.