Lookman lascia l'Atalanta ma resta in Serie A: ecco dove giocherà

Ademolama puòre inA:potrebbe giocare l’esterno nigerianoUna tregua, con una scadenza fissata nel giorno dell’ultimo turno di campionato. Poi sarà addio. Un po’ quanto stabilito tra Atalanta e Ademola, con l’attaccante che ha avuto un confronto con Gasperini organizzato da Percassi. L’esternazione del tecnico sul rigore ha irritato il calciatore e non è passata inosservata.I tifosi si sono schierati dalla parte del nigeriano e così, in un momento delicato della stagione, il patron ha deciso di intervenire e provare a mettere una mezza. Una sorta di intesa è stata raggiunta per provare a chiudere la stagione nel migliore dei modi: blindando il terzo posto e magari provare ad approfittare di ogni passo falso di Napoli ed Inter per rientrare nella corsa scudetto.