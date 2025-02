Juventusnews24.com - Lookman Juve: antenne dritte sul nigeriano, ma non è lui la prima scelta per l’attacco del futuro! I dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24sul, ma non è lui laperdel! Ie le ultime novità sul mercato bianconeroIl calciomercatoinizia a preparare le prossime mosse in vista della sessione estiva, in cui saranno ancora una volta molti i cambiamenti tra entrate e uscite.Perresta vivissimo il nome di Ademola: il, ormai ai ferri corti con Gasperini e con l’Atalanta, resta nella lista degli obiettivi dei bianconeri. Tuttavia non è la, rappresentata ancora ora da Victor Osimhen.Leggi suntusnews24.com