Ilnapolista.it - Lookman, i tifosi stanno con lui e contro Gasperini. Non è come il caso Papu Gomez (Corriere Bergamo)

Novità storica all'Atalanta. Per la prima volta in una disputa tra giocatore e allenatore, la piazza si schiera col giocatore e non con Gasperini. Ha vinto Lookman, almeno per i tifosi che hanno anche esposto uno striscione in sua difesa e sostegno all'esterno di Zingonia. Ricordiamo che, dopo il rigore sbagliato, Gasperini lo ha definito il peggior rigorista che abbia mai avuto e che non era lui il rigorista designato. Lookman gli ha risposto sui social definendo il tecnico irrispettoso e alludendo a situazioni complesse pregresse con lui. Scrive il Corriere Bergamo: La bacheca di Lookman è invasa di messaggi. Metà iniziano con «Resta», l'altra metà con «Vai via». Sembrano due fazioni agli antipodi, invece riportano un pensiero comune: tutti vogliono il nigeriano ed è dalla sua parte.