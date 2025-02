Terzotemponapoli.com - Lookman ed il futuro lontano da Bergamo

sembra avere unda. Duro il botta e risposta a distanza con Gasperini. Dopo l’eliminazione in Champions League dell’Atalanta – ko contro il Bruges del giovanissimo Talbi che piace al Napoli – il tecnico in conferenza ha definito il nigeriano uno dei “peggiori rigoristi che abbia mai visto”. Questa l’affermazione dopo il penalty fallito che poteva riaprire la qualificazione. Il giorno dopo il calciatore ha risposto con una nota sui social in cui ha espresso tutto il suo dispiacere e lo stupore per aver sentito quelle parole dette in pubblico. Così in estate il nigeriano potrebbe andar via dall’Atalanta e i tifosi del Napoli sognano. Così come quelli di altre squadre. D’altronde l’ex Leicester è un giocatore che fa gola a molti club e che nel corso di questi anni ha dimostrato tutto il suo potenziale.