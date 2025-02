Lanotiziagiornale.it - L’Ocse sforbicia ancora il Pil. E sul welfare va sempre peggio

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Non arrivano buone notizie sul fronte della crescita. In Italia e nel resto del mondo. Il Pil della zona Ocse è cresciuto di appena lo 0,3% nel quarto trimestre 2024, in calo rispetto allo 0,5% del trimestre precedente: è quanto riferisce la stessa Ocse. Contrazione della crescita anche nel G7, dove il Pil passa dallo 0,5% del terzo trimestre allo 0,4% del quarto trimestre.L’Italia sconta una crescita nulla sia nel terzo che nel quarto trimestre. Nel terzo trimestre il dato italiano è stato ilre tra tutti i paesi del G7, nell’ultimodi noi hanno fatto Germania e Francia. E anche per il 2025 le cose non promettono bene.La crescita e asfittica ovunque ma il mondo pensa a spendere per le armiEppure a fronte di una crescita asfittica, il mondo, l’Europa e l’Italia, non pensano ad altro che a investire di più nelle spese per la Difesa.