Lo trovo molto più sano | corna il altro siluro di Alena Seredova contro Gigi Buffon

No, quella tra, Ilaria D'Amico enon sarà mai una "famiglia allargata", modello Alessia Marcuzzi o Michelle Hunziker. A sottolinearlo, con decisione, proprio l'ex modella ceca, che divorziò dall'ex portiere di Juventus, Parma e Nazionale dopo aver scoperto il suo tradimento con la giornalista. Ospite di Diletta Leotta nel suo podcast Mamma Dilettante, laha spiegato: "Io penso semplicemente che sia importante stare bene. Ognuno nel proprio ambiente.sta bene, ha la sua famiglia. Io sto bene, ho la mia famiglia. Penso che questo per i nostri figli siapiùche trascorrere un Natale tutti insieme in cui ci si chiede per maniera ‘Come stai?', ‘Sono contenta di vederti', ‘Cosa ci regaliamo quest'anno?". "Famiglia allargata con lui? Mai. Per i nostri figli, èpiùcosì piuttosto che stare tutti insieme coi sorrisi stretti.