Lo strano fenomeno degli alligatori arancioni della Carolina del sud: perché hanno questo colore?

Recentemente, alcunidiarancione sono stati avvistati mentre emergevano dalle acque del Little River, in South. Il fotografo Dan Krieger è riuscito a immortalare questi esemplari di circa tre metri, generando stupore e domande da parteesperti e del pubblico. Naturalmente, riguardanti iloriginale dei rettili. Ebbene, non c’è nulla di anomalo. Secondo il SouthDepartment of Natural Resources, la colorazione insolita potrebbe essere il risultato del contatto prolungato con acqua ricca di ruggine o argilla. Gli, infatti, trascorrono lunghi periodi nascosti in tane durante l’inverno, un comportamento noto come brumazione, simile all’ibernazione nei mammiferi.Duranteperiodo, potrebbero essere stati esposti a sedimenti ferrosi o argillosi, che avrebbero macchiato temporaneamente la loro pelle.