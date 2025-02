Bergamonews.it - “Lo Specchio della Regina”, una poetica Biancaneve che riscopre la bellezza nella diversità

Bergamo. Uno sguardo nuovo sulla, che nasce dalla consapevolezzapropria unicità e dalla riscopertadell’altro. Un’immagine che trova il coraggio di essere altro e, in questo, pienamente sé stessa, è quella che si ritrova in “Lo”, spettacolocompagnia Teatro La Ribalta andato in scena al Teatro Sociale giovedì 20 febbraio, inseritoStagione di Altri PercorsiFondazione Teatro Donizetti.Dopo il successo di “Otello Circus” nel 2023, la compagnia è tornata a Bergamo con una rappresentazione, creata da Antonio Viganò ed Eleonora Chiocchini (in coproduzione con Tanz Bozen Bolzano Danza Festival ed il sostegno di L’arboreto – Teatro Dimora, Centro di Residenza Emilia-Romagna e degli Istituti CulturaliRepubblica di San Marino), che si inserisce in una proposta di spettacoli portati in scena da “comunità di danzatori e attori-di-versi che vogliono sviluppare la propria legittima stranezza, cercando e svelando”.