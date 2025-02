Davidemaggio.it - Lo Show dei Record si sdoppia a Cologno per la Spagna

Un set per due nazioni. Il legame tra Mediaset Italia e Mediaset España è sempre più stretto a livello di contenuti e anche strategie. E così, in nome delle economie di scopo, abbiamo il primo programma in ‘doppia versione’, italiana e spagnola.Succede così che proprio mentre Gerry Scotti registra lodeiper Canale 5, il popolare conduttore Jesus Vazquez (che avevamo intervistato in passato) si trovi aMonzese per registrare la versione iberica dello stesso, che torna indopo tanti anni. Non si tratta solo di comunanza di studi: le registrazioni sono impostate in maniera tale che ‘valgano’ sia per Canale 5 che per Telecinco. Per farla breve: dopo un(o tentato) registrato da Scotti, subentra in studio Vazquez per registrare la medesima prova.