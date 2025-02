Laprimapagina.it - Lo scultore Onofrio La Leggia a Vibo alla presentazione del libro “Artisti e poeti del terzo millennio”

Valentia – Per il 22 febbraio è previsto un grande vernissage presso Palazzo Gagliardi diValentia, che ha come promotrice l’eclettica organizzatrice di eventi Sonia Demurtas, ad inaugurare la mostra loLa, artista poliedrico che sta realizzando i Premi per il prossimo importante evento previsto ad Aprile: la terza edizione del Concorso “Arte e Culturaok”.Laè un artista poliedrico. Le sue opere sono state esposte in diverse città europee e anche negli Stati Uniti, New York. Primo premioBiennale di Budapest per il modellato, lonegli anni della sua carriera ha realizzato molte opere civili, per privati e diversi premi, tra i quali l’Efebo d’oro per la TV e il cinema per il festival del cinema omonimo di Palermo.Loha modellato per la Biennale di Palermo la statua dedicata a Roberto d’Angiò donata ai vincitori del primo premio.