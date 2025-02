Lo ha attaccato all’improvviso Morso alla testa dal cane di famiglia neonato in codice rosso

Leggi su Caffeinamagazine.it

Paura a Firenze per un drammatico incidente domestico. Undi appena 15 giorni è stato trasportato d’urgenza all’ospedale pediatrico Meyer indopo essere statodaldi, riportando un grave trauma cranico: è gravissimo.>>“È morto come Giulia”. Altra tragedia dopo Acerra, bimbo di 11 mesi sbranato dala casa dei nonni.sotto choc: cosa è successoL’episodio si è verificato intorno alle 13:30 in un’abitazione di via Franchetti, dove il piccolo si trovava insieme ai suoi familiari. L’aggressione è avvenuta improvvisamente, gettando lanel panico. Dopo il, i genitori hanno tentato di prestargli le prime cure prima che la madre, in preda all’angoscia, lo portasse di corsa al pronto soccorso.Firenze,da un: è inAnche un giovane di 24 anni è rimasto coinvolto nell’incidente, riportando ferite meno gravi ed essendo trasportato ingiallo all’ospedale di Careggi.