Lo choc dopo il dolore | I piccoli Bibas uccisi a mani nude e il corpo restituito non è di Shiri

Gli esami israeliani sui corpi di Ariel e Kfir, riconsegnati ieri a Israele, smentiscono la versione di Hamas secondo cui i bambini sarebbero rimastiin un raid di Tel Aviv: i due, secondo quanto riferito dall’Idf, sono stati invece “brutalmentedurante la prigionia a”. Non si tratta dell’unica scoperta scioccante emersa dall’esame delle ultime salme restituite: il dna estratto dai resti che Hamas ha dichiarato essere dinon corrisponde a quello della mamma dei dueostaggi, ma sarebbe di una donna palestinese. “Hamas ha dimostrato un cinismo indescrivibile e una crudeltà che non conosce limiti, pagherà per questo”, ha commentato il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Israele, ha aggiunto, “agirà in modo risoluto per riportare a casainsieme a tutti i nostri ostaggi, sia vivi che morti, e garantire che Hamas paghi il prezzo intero per questa crudele e malvagia violazione dell’accordo’‘.