Anteprima24.it - ll Cub all’Hanon System: “La politica deve dare risposte concrete e farlo subito”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina, il Segretario del Sindacato Segretario nazionale CUB Marcelo Amendola ha raggiunto il sito industriale in dismissione della Hanonnell’area produttiva del comune di Benevento di contrada Olivola per portare la solidarietà ai lavoratori in lotta per la conservazione dei propri posti di lavoro. La visita di Amendola avviene all’indomani della forte giornata vissuta dai lavoratori in vertenza che hanno ricevuto la visita e la presenza dell’Arcivescovo di Benevento mons. Felice Accrocca per esprimere la propria solidarietà e quella della Chiesa beneventana. Il Segretario Amendola ha a sua volta voluto rimarcare come occorre tenere alta l’attenzione da parte dei media sulla lotta dei lavoratori affinché lanon dimentichi quanto sta avvenendo a contrada Olivola dove sta per essere chiuso dalla proprietà sudcoreana un importante polo produttivo.