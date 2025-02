Oasport.it - LIVE Volta ao Algarve 2025, tappa di oggi in DIRETTA: si ritira Bardet! Gruppo compatto ai -20 km

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.03 Dopo il finale thriller dellad’apertura dovrebbe essere arrivato il momento della prima volata di questaao. I favori della vigilia sono per Arnaud De Lie (Lotto), Milan Fretin (Cofidis), Wout Van Aert (Team Visma Lease a bike) e Biniam Girmay (Intermachè – Wanty). Attenzione anche ad Alberto Dainese (Tudor Pro Cycling Team), Filippo Ganna (Ineos Grandiers) e Iuri Leitao (Caja Rural – Seguros RGA): questi tre partono un gradino dietro ai grandi favoriti ma potrebbero far saltare il banco.17.00 RITIRO PER ROMAIN!! Il francese non riparte dopo la brutta caduta. Esce di scena il quarto della classifica generale.16.58 Mancano 20 km all’arrivo.16.56 Romain Combaud (Team Picnic PostNL) è vicino al proprio capitano, che non è ancora ripartito.