Oasport.it - LIVE Volta ao Algarve 2025, tappa di oggi in DIRETTA: nove corridori in fuga, il gruppo si avvicina sensibilmente

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.11che adesso sta andando piuttosto forte per colmare il gap rimanente nei confronti della.16.08 Adesso per ilc’è il riferimento visivo sui fuggitivi: siamo nella zona dei rifornimenti.16.05 65 km alla conclusione, ilsta per rientrare sulla, vedremo se ci sarà subito l’accelerata decisiva.16.02che è a soli 30 secondi da Calum Johnson (Caja Rural – Seguros RGA), Gonçalo Oira (Anicolor / Tien 21), Bruno Silva (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua), Joaquim Silva (Efapel Cycling), Ivo Pinheiro (FEIRENSE – BEECELER), Carlos Miguel Salgueiro (APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense), Noah Campos (GI Group Holding – Simoldes – UDO), André Ribeiro (GI Group Holding – Simoldes – UDO), Joao Oira (Credibom / LA Alumínios / Marcos Car) e Cesar Fonte (Rádio Popular – Paredes – Boavista).