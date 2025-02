Oasport.it - LIVE Volta ao Algarve 2025, tappa di oggi in DIRETTA: nove corridori in fuga, il gruppo amministra

15.48 Joao Oira ha perso contatto dal resto dellasulla salita. Ora strada che sarà soprattutto in discesa.15.45 Questo il risultato del GPM:1 JOHNSTON Calum 42 RIBEIRO André 33 PINHEIRO Ivo 215.42 Calum Johnson è transitato per primo al GPM prendendo così 4 punti.15.39 Battistrada che stanno per scollinare, intanto la media oraria è scesa a 39.2 km/h.15.36 Ricordiamo i dieci che sono al comando: Calum Johnson (Caja Rural – Seguros RGA), Gonçalo Oira (Anicolor / Tien 21), Bruno Silva (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua), Joaquim Silva (Efapel Cycling), Ivo Pinheiro (FEIRENSE – BEECELER), Carlos Miguel Salgueiro (APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense), Noah Campos (GI Group Holding – Simoldes – UDO), André Ribeiro (GI Group Holding – Simoldes – UDO), Joao Oira (Credibom / LA Alumínios / Marcos Car) e Cesar Fonte (Rádio Popular – Paredes – Boavista).