Oasport.it - LIVE Volta ao Algarve 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Meeus domina la volata, secondo un ottimo Dainese. Ritirato Bardet

Questa la classifica generale aggiornata:1 Jan CHRISTEN UAE Team Emirates – XRG 4:28:342 Joao ALMEIDA UAE Team Emirates – XRG 0:043 Laurens DE PLUS INEOS Grenadiers 0:134 Antonio MORGADO UAE Team Emirates – XRG 0:205 Jonas VINGEGAARD Team Visma Lease a Bike 0:206 Luca VERGALLITO Luca Alpecin – Deceuninck 0:207 Tao GEOGHEGAN HART Lidl – Trek 0:238 Primoz ROGLI? Red Bull – BORA – hansgrohe 0:239 Neilson POWLESS EF Education – EasyPost 0:2610 Romain GREGOIRE Groupama FDJ 0:26