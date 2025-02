Oasport.it - LIVE Volta ao Algarve 2025, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto a 50 km dalla fine

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.37 40 km all’arrivo.16.34 Foratura per Jesus Herrera (Cofidis).16.32 Tivani passa per primo in testa al GPM di Faz Fato, ascesa di terza categoria.16.29 In corso il GPM di Faz Fato.16.27 Andatura che è decisamente scesa: sembra la quiete prima della tempesta del GPM laddove si potrebbe muovere qualcosa.16.24 Adesso ritmo che è calato e davanti si fanno vedere anche gli UAE Team Emirates – XRG del leader Jan Christen.16.21 Strada ancora a favore e tra poco comincerà un altro GPM di terza categoria, quello di Faz Fato.16.18 Davanti nelsi porta la EF ad aumentare il ritmo quando stiamo per entrare negli ultimi 50 km.16.15 C’è il ricongiungimento! Rientra ilche ha colmato tutto il divario sui fuggitivi.16.11che adesso sta andando piuttosto forte per colmare il gap rimanente nei confronti della fuga.