Oasport.it - LIVE Volta ao Algarve 2025, tappa di oggi in DIRETTA: dieci corridori in fuga, il gruppo gestisce

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.16 Nelle prime due ore di corsa la media oraria è stata di 41.3 km/h.15.13 Questi i nomi deibattistrada: Calum Johnson (Caja Rural – Seguros RGA), Gonçalo Oira (Anicolor / Tien 21), Bruno Silva (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua), Joaquim Silva (Efapel Cycling), Ivo Pinheiro (FEIRENSE – BEECELER), Carlos Miguel Salgueiro (APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense), Noah Campos (GI Group Holding – Simoldes – UDO), André Ribeiro (GI Group Holding – Simoldes – UDO), Joao Oira (Credibom / LA Alumínios / Marcos Car) e Cesar Fonte (Rádio Popular – Paredes – Boavista).15.10 In questo momento sonoin, con ilche è in gestione a circa due minuti di distacco. Mancano 100 km alla conclusione.15.07 Sarà unasicuramente più leggera dopo l’arrivo in salita di ieri: sali e scendi nella prima parte della frazione, poi una seconda parte che sarà piuttosto piatta per arrivare verso il traguardo di Tavira.