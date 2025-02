Oasport.it - LIVE Volta ao Algarve 2025, tappa di oggi in DIRETTA: chi si aggiudicherà gli abbuoni dello sprint intermedio?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.45 Il gruppo procede ad una velocità elevata. Con le formazioni di punta che sono nelle prime posizioni.16.43 Mancano meno di 10 chilometri alloche assegnerà dei secondi d’abbuono: il primo a transitare ne otterrà 6, il secondo 4 ed il terzo 2. Questo potrebbe essere un obiettivo per gli uomini di classifica visto lo svolgimento della.16.41 Terminata la discesa di Faz Fato. Il gruppo ora affronta un tratto in pianura che porterà prima allodi Vila Real Santo Antonio e poi all’arrivo.16.39 Queste le prime tre posizioni in testa al GPM di Faz Fato:1 TIVANI German Nicolás 42 HONORÉ Mikkel Frølich 33 PUCCIO Salvatore 216.37 40 km all’arrivo.16.34 Foratura per Jesus Herrera (Cofidis).16.32 Tivani passa per primo in testa al GPM di Faz Fato, ascesa di terza categoria.