Oasport.it - LIVE Volta ao Algarve 2025, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in volata a Tavira

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.26 Fino ai 500 metri non si era visto il belga, che è uscito nelle prime posizioni dopo la curva a gomito.17.25dominata da Jordi Meeus!! Seconda posizione per un ottimo Alberto Dainese.17.25 Inizia lalanciata da un corridore della Lotto17.25 FLAMME ROUGE!! Caduta intorno alla ventesima posizione.17.24 Lotto prende in testa la rotonda. Quest’era ben segnalata la strada per evitare quanto successo mercoledi.17.24 Ultimi due chilometri. Benoot riporta nelle prime posizioni Van Aert. Ricordiamo che a breve ci sarà una rotonda insidiosa.17.23 Geraint Thomas porta avanti Filippo Ganna. L’azzurro potrebbe essere nuovamente protagonista dopo la beffa del primo giorno.17.23 Risale posizioni il treno della Lotto con Arnaud De Lie in ultima posizione.