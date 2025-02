Oasport.it - LIVE UAE Tour 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar in fuga a 80 km dal traguardo, gruppo a 2?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.37 30 km allo sprint intermedio del Dubai Safari Park.11.32 Cala il vantaggio dei battistrada sul, distante 1’36” in questo momento.11.29 80 km al.11.26 I componenti deldi testa: Tadeje Domen Novak (UAE Team Emirates – XRG), Lennert Van Eetvelt (Lotto), Victor Langellotti (INEOS Grenadiers), Kobe Goossens (Intermarché – Wanty), i quattro della Team Solution Tech – Vini Fantini Kristian Sbaragli, ?or?e ?uri?, Roberto Carlos González e Carlos Samudio ed infine la coppia della VF Group – Bardiani CSF – Faizanè formata da Manuele Tarozzi e Federico Biagini.11.25 1’50” il vantaggio dellasul.11.22 Cade Simone Consonni (Lidl-Trek): speriamo l’azzurro non si sia fatto male.11.21 Rimane sui 50 km/h la velocità media della gara.