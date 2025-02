Oasport.it - LIVE UAE Tour 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar davanti a 60 km dal traguardo, il gruppo si avvicina

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.57 Fortunatamente Consonni è rientrato in: nessun problema grave quindi per il bergamasco.11.55 Scende sotto il minuto il vantaggio degli undici uomini di testa nei confronti del.11.53 60 km al.11.50 1’05” il divario tra la fuga e gli inseguitori.11.47 Velocità media che si attesta sui 50 km/h. In questo momento ilsta viaggiando con un passo quasi insostenibile.11.44 Scende a 1’15” il margine che divide ile i battistrada.11.42 70 km al.11.39 1’40” il vantaggio della fuga nei confronti del, la cui rimonta sembrerebbe essersi arrestata.11.37 30 km allo sprint intermedio del Dubai Safari Park.11.32 Cala il vantaggio dei battistrada sul, distante 1’36” in questo momento.11.29 80 km al