LIVE UAE Tour 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Merlier batte Milan Pogacar rafforza la leadership nella generale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.23 La frazione di domani di fatto non prevede grosse differenze altimetriche rispetto al percorso odierno. Cambierà solamente il chilometraggio, il quale aumenterà di cinque chilometri. Quella di domani sarà l’ultima chance per i velocisti di imporsisettimana emiratina.13.20 Bella sorpresa invece il secondo posto di Matteo Malucelli. Il classe 1993 ha centrato un risultato davvero prestigioso, mettendosi dietro un velocista di primo piano come.13.17 Si interrompe l’egemonia in volata di Jonathanl’azzurro non è riuscito a guadagnarsi quei metri di vantaggioprima fase di sprint, non traendo grande beneficio dal traino di un Simone Consonni acciaccato dopo la caduta di inizio.13.16 La classifica della quintadell’UAE