Oasport.it - LIVE UAE Tour 2025, tappa di oggi in DIRETTA: cinque all’attacco con tre italiani. Pogacar già all’attacco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.27 Il plotone principale dista 1’30”.10.25 Il gruppetto diha già raggiunto ifuggitivi. Undici uomini al comando.10.22 Alpecin – Deceuninck, Lidl – Trek e Tudor Pro Cycling Team a dettare il passo in gruppo per chiudere il gap.10.20ha con sé il suo fido scudiero alla UAE Team Emirates – XRG Domen Novak.10.18 Nel drappello che comprende il campione del mondo troviamo anche il vincitore uscente Lennert Van Eetvelt (Lotto).10.16 Ancora una volta il vento laterale protagonista, davanti c’è ovviamente Tadejcon la maglia rossa di leader.10.14 Attenzione, si rompe il gruppo!10.12 Da dietro arrivano un altro uomo a testa per Team Solution Tech – Vini Fantini e della VF Group – Bardiani CSF – Faizanè: si tratta di Kristian Sbaragli e Federico Biagini.