Oasport.it - LIVE UAE Tour 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 10 km all’arrivo, occasione per i velocisti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.01 Si procede tranquilli in gruppo, a meno di clamorosi colpi di scena si arriverà in volata.12.59 10 km alla conclusione.12.56 Si allarga il gruppo a ventaglio, tante le formazioni in testa al plotone.12.53 15 km.12.51 Ormai tutto fa propendere per un arrivo in volata. Il finale diinfatti non prevede alcun’asperità.12.48 20 km al traguardo.12.46 Tutti isono presenti nel gruppo di testa.12.43 Andatura blanda nel plotone, si viaggia compatti.12.40 Situazione invariata nel gruppo.12.36 48,5 km/h la velocità media segnalata dopo due ore e quaranta di gara.12.34 30 km al traguardo.12.30 Andatura meno intensa quella con cui i corridori stanno viaggiando in questo momento.12.27 35 km al traguardo.12.24 Il vento spira a una velocità di circa 30 km/h.