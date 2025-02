Inter-news.it - LIVE – Sorteggio Champions League, in diretta l’avversaria dell’Inter!

È arrivato il tanto atteso momento deldegli ottavi di finale di UEFA! Seguisu Inter-News.it lacon tutti gli aggiornamenti da Nyon e! La scelta è tra due squadre olandesi.11.45 Un quarto d'ora al via della cerimonia da Nyon, con ildegli ottavi di finale, quarti e semifinale di. Per l'Inter il primo avversario è una doppia scelta: Feyenoord o PSV Eindhoven, le squadre che agli spareggi hanno eliminato rispettivamente Milan e Juventus. Nell'attesa, di seguito le principali informazioni.– TABELLONE FASE A ELIMINAZIONEOTTAVI DI FINALE (andata 4-5 marzo, ritorno 11-12 marzo)1 PSG-rpool o Barcellona2 Club Brugge-Lille o Aston Villa3 Real Madrid-Atlético Madrid o Bayer Leverkusen4 PSV Eindhoven-Arsenal o Inter5 Feyenoord-Inter o Arsenal6 Bayern Monaco-Bayer Leverkusen o Atlético Madrid7 Borussia Dortmund-Aston Villa o Lille8 Benfica-Barcellona orpoolQUARTI DI FINALE (andata 8-9 aprile, ritorno 15-16 aprile)1 Vincente ottavo di finale 1-Vincente ottavo di finale 22 Vincente ottavo di finale 3-Vincente ottavo di finale 43 Vincente ottavo di finale 5-Vincente ottavo di finale 64 Vincente ottavo di finale 7-Vincente ottavo di finale 8SEMIFINALI (andata 29-30 aprile, ritorno 6-7 maggio)1 Vincente quarto di finale 1-Vincente quarto di finale 22 Vincente quarto di finale 3-Vincente quarto di finale 4FINALE(sabato 31 maggio ore 21, Monaco di Baviera)Vincente semifinale 1-Vincente semifinale 2