Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova Crans Montana 2025 in DIRETTA: ultima rifinitura prima della gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tvgiornataBuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla, eddiscesa di(Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di scimaschile 2024-. Sulla pista “Mont Lachaux” si torna in azione dopo il primo allenamento di ieri che ha fatto togliere la ruggine agli specialistivelocità.Ladiscesa diprenderà il via alle ore 10.00 e ci darà risposte importanti dopo il primo assaggio di ieri. Il miglior tempo di ieri è stato di Stefan Rogentin davanti a Stefan Eichberger e Mattia Casse. Quarta posizione per Daniel Hemetsberger quinta per Ryan Cochran-Siegle. Più indietro gli altri italiani: 14a posizione per Nicolò Molteni, 15a per Benjamin Jacques Alliod, 21° Christof Innerhofer, 27° Florian Schieder, quindi Giovanni Franzoni e lontanissimo Dominik Paris.