Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova Crans Montana 2025 in DIRETTA: Paris svetta, Casse 8°, non forza Odermatt

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE FEMMINILE DI SESTRIERE ALLE 10.30 E ALLE 13.3010.48 Ancora tutto fermo a. Si attende la ripartenza dopo la caduta di Alphand.10.42 Attendiamo che i soccorsi a Nils Alphand si concludano per la ripartenza.10.40 AGGIORNAMENTO TEMPI 2A1 DominikITA 1:56.792 Ryan Cochran-Siegle USA +0.283 Franjo von Allmen SVI +0.414 Miha Hrobat SLO +0.505 Vincent Kriechmayr AUT +0.556 Alexis Monney SVI +0.587 James Crawford CAN +0.658 MattiaITA +0.81.10.38 Nils Alphand esce di scena a metà pista. Speriamo che il francese non abbia subito problemi dal punto di vista fisico.10.37 Martin Cater è ultimo in 24a posizione a 3.07 da. Al cancelletto il francese Nils Alphand.10.36 Marco Kohler non va oltre la 18a posizione a 1.