Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova Crans Montana 2025 in DIRETTA: Paris cresce e svetta, Casse chiude 9°

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE FEMMINILE DI SESTRIERE ALLE 10.30 E ALLE 13.3012.01 Grazie per la cortese attenzione, buon proseguimento di giornata. Ci rivediamo domani per la discesa vera e propria, mentre domenica toccherà al superG.12.00 Siqui ladella discesa di.1 DominikITA 1:56.792 Ryan Cochran-Siegle USA +0.283 Franjo von Allmen SVI +0.414 Jared Goldberg USA +0.425 Miha Hrobat SLO +0.506 Vincent Kriechmayr AUT +0.557 Alexis Monney SVI +0.588 James Crawford CAN +0.659 MattiaITA +0.81Matteo Franzoso ITA +2.03Nicolò Molteni ITA +2.32Florian Schieder ITA +2.42Christof Innerhofer ITA +2.70Giovanni Franzoni ITA +3.3111.58 Con il n° 57 Matteo Franzoso conclude la suacon il 35° tempo a 2.