Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova Crans Montana 2025 in DIRETTA: alle 10.00 l’ultima rifinitura

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE FEMMINILE DI SESTRIERE10.30 E13.3009.40 Buongiorno e benvenuti a. Tra 20 minuti esatti prenderà il via lae ultimadella discesa.Programma, orari e tv della giornataBuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alladella, ed ultima,della discesa di(Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di scimaschile 2024-. Sulla pista “Mont Lachaux” si torna in azione dopo il primonamento di ieri che ha fatto togliere la ruggine agli specialisti della velocità.Ladella discesa diprenderà il viaore 10.00 e ci darà risposte importanti dopo il primo assaggio di ieri. Il miglior tempo di ieri è stato di Stefan Rogentin davanti a Stefan Eichberger e Mattia Casse.