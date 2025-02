Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Sestriere 2025 in DIRETTA: Zenere non incanta. Tra poco Bassino e Goggia

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.50 Shiffrin si conferma lontanissima dalla forma migliore: nona a 1.27. Davvero è la prima volta che la vediamo così indietro inin tutta la sua carriera. L’incidente di dicembre è rimasto nella testa. Adesso la slovena Ana Bucik Jogan (-0.40).13.49 Miglior tempo di manche per Liensberger: è in testa con 0.54 su Brunner. E ora Mikaela Shiffrin (-0.13).13.47sesta a 62 centesimi. Ha sciato pensando ad arrivare al traguardo, senza attaccare. Tocca all’austriaca Katharina Liensberger (-0.09).13.46 Alphand perde tanto nel finale ed è seconda a 0.04. Vediamo ora la prima delle azzurre: Asja(-0.08).13.44 La veterana svizzera Wendy Holdener è seconda a 39 centesimi. Ora la svedese, di origini francesi, Estelle Alphand (-0.07).