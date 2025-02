Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Sestriere 2025 in DIRETTA: riparte il duello tra Brignone e Gut-Behrami

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel primofemminile alsulla pista Giovanni Alberto Agnelli, valevole per la Coppa del Mondo di sci2024-la corsa alla Sfera di Cristallo per Federicadopo la bellissima rassegna iridata a Saalbach che gli ha regalato l’argento in superG e soprattutto l’oro in. La tappa è quella disulla meravigliosa pista Giovanni Alberto Agnelli.La valdostana proverà ad andare oltre una condizione di salute non fantastica in un contesto in cui ha già vinto una volta nel 2020, in una splendida gara in cui vinse ex-aequo con Petra Vlhova.è in testa alla classifica generale con 799 punti e proverà a ottenere un ampio bottino di punti da questo fine settimana con ben due giganti uno dietro l’altro.