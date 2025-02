Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Sestriere 2025 in DIRETTA: possibile rimonta per Colturi. A breve Brignone-Robinson

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.13 Il grave errore c’è stato. Richardson quinta a 51 centesimi. Ma arriverà di sicuro nel gotha del, non ci sono dubbi. E’ il turno della croata Zrinka Ljutic (-0.32).14.11 O’Brien perde quasi mezzo secondo nel finale ed è seconda a 0.42 da. Occhio ora alla canadese Britt Richardson (-0.07): se azzecca la manche senza fare errori, può essere la sorpresa di giornata.14.10 In pista l’americana Nina O’Brien (-0.05).14.09 Mancano 8 atlete. Al comando Laracon 0.46 su Rast e Scheib, seconde a pari merito. Quinta Goggia a 0.64, decima Bassino a 1.75, 15ma Zenere a 2.33.14.08vola in vetta con 46 centesimi su Rast. Qui lapotrebbe esserci. Magari non da podio, ma da top6.14.06 Rast va in testa a pari merito con Scheib: stesso tempo per la svizzera e l’austriaca.