Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Sestriere 2025 in DIRETTA: inizia la seconda manche, Zenere prima azzurra a scendere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.24 Laa partire sarà l’austriaca Nina Astner (+3.80).13.23 Il pettorale più alto ad aver raggiunto la qualificazione è il n.37, quello della svizzera Vanessa Kasper, 29ma a 3.61.13.20 Dalla terza, Paula Moltzan, alla decima, Camille Rast, il distacco è di soli 93 centesimi. Dunque per il podio può succedere di tutto.13.18 Nell’ultimoche si disputò anel 2022, vinse Marta Bassino davanti a Hector e Vlhova. La fuoriclasse slovacca è ancora ferma ai box per infortunio.13.12 Alice Robinson va a caccia della vittoria n.5 in carriera in Coppa del Mondo. La neozelandese potrebbe ipotecare la Coppa del Mondo di specialità.13.10 Al momento, nelle prime tre posizioni, troviamo le tre medagliate del Mondiale in.13.07 Marta Bassino e Sofia Goggia, con una buona, potrebbero dare l’assalto alla top10.