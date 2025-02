Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Sestriere 2025 in DIRETTA: fuori Gut-Behrami! Brignone seconda dietro Robinson

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADELL’ULTIMA PROVA DI DISCESA A CRANS MONTANA DALLE 10.0010.50 L’americana Nina O’Brien non sfigura ed è settima a 1.60. E’ il distacco che ci augureremmo per Sofia Goggia, che partirà con il 16. Tocca all’albanese Lara Colturi.10.49guida con 0.19 su, 0.83 su Moltzan, 1.03 su Hector e 1.07 su Stjernesund.10.48 Scheib ottava a 1.94. La sensazione è che nessuna possa più avvicinare i tempi di.10.46 Non ci siamo ancora, purtroppo. Marta Bassino è ottava a 2.36. Solo Shiffrin peggio di lei. Occhio ora all’austriaca Julia Scheib.10.46 Già 0.67 di ritardo al primo intermedio. Non riesce a fare velocità, tende troppo ad allargare le punte invece che puntarle verso valle.10.