Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Sestriere 2025 in DIRETTA: fuori Gut-Behrami! Brignone, per ora, in testa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADELL’ULTIMA PROVA DI DISCESA A CRANS MONTANA DALLE 10.0010.39 La scandinava ha però già 0.35 di ritardo al primo rilevamento e 0.36 al secondo.10.38 Va bene così. Robinson si porta al comando, ma con appena 19 centesimi su Federica. Noi dobbiamo pensare alla Coppa del Mondo generale, non alla vittoria di tappa. Occhio ora alla svedese Sara Hector: su questa neve può fare benissimo.10.37 Al primo intermedio la maori è già avanti di 0.16, che diventano 0.32 al secondo.10.36 Ljutic è terza a 1.14 da. Adesso il momento della verità: c’è la neozelandese Alice Robinson. Potrebbe andare al comando, è la più in forma.10.35 In pista la croata Zrinka Ljutic. 0.21 di ritardo al terzo rilevamento. Maè nel finale che ha fatto il vuoto.