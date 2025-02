Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Sestriere 2025 in DIRETTA: Federica Brignone indomabile! Batte Robinson e influenza: strappo su Gut-Behrami in classifica!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.40 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport. Appuntamento a domani per il secondodi: prima manche alle 10.30, seconda alle 13.30. Serviranno nervi saldi e concentrazione massima, perché ci si gioca altri punti pesanti nella corsa allagenerale. Un saluto sportivo.14.37 Altro che fare calcoli, amministrare. Noi comuni mortali lo avremmo fatto. Ma non: non è nella sua indole. Lei scia solo per vincere. E’ scesa perree ribadire chi è la più forte in. E lo ha fatto con una dimostrazione di forza folgorante. Impressionante, a maggior ragione, dopo l’che l’ha debilitata (aveva la febbre ancora martedì).14.36 Sono 33 le vittorie in carriera in Coppa del Mondo per, 6 solo quest’anno (ma sono 7 contando anche i Mondiali).